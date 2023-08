Moxnes tilbake på jobb

– Jeg gleder meg til at han kommer tilbake og skal være et hardtarbeidende medlem av stortingsgruppen, sier Rødts nye leder, Marie Sneve Martinussen, til NTB.

Moxnes gikk av som Rødt-leder i forrige uke, etter en sommer preget av mediestorm. Han har innrømmet å ha tatt et par solbriller fra en butikk på Gardermoen uten å betale.

– Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for, skrev Moxnes på Facebook da han trakk seg.

Henviser til Facebook-melding

Han har foreløpig ikke vært tilgjengelig for intervju etter lederbyttet.

– Moxnes har ikke noe mer å si om saken og henviser til det han har skrevet på Facebook, opplyser kommunikasjonsansvarlig Linn-Elise Øhn Mehlen i Rødt.

Den tidligere lederen var sykmeldt i perioden 3. juli til 26. juli. Han har deretter hatt ferie fram til og med 31. juli.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hjertelig velkommen

Rødts nye leder, Marie Sneve Martinussen, tror ikke det blir rar stemning på kontoret, eller at samarbeidet internt har fått seg en knekk.

Sneve har tidligere sagt at hun er sint og skuffet over at Moxnes ikke fortalte hele sannheten etter at solbrilletyveriet ble kjent.

– Så klart kan man bli både sint og skuffa og for så vidt lei seg. Men det som er fint, er at man kan jo bli blid igjen etterpå, sier Sneve Martinussen.

Hun påpeker at hun og Bjørnar Moxnes har samarbeidet i elleve år.

– Så jeg ser ikke at det er noen problemer med å samarbeide med ham videre. Og han er hjertelig velkommen tilbake, sier Sneve Martinussen til NTB.