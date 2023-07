Rødts nye leder hyller Bjørnar Moxnes: – Partiet hadde ikke vært det vi er i dag uten deg

– Rødt er en av norsk politikks største overraskelser og suksesser. Rødt har klart det ingen andre partier har greid, sa Martinussen talen til landsstyret mandag.

Den nye lederen sier at Moxnes skal ha all ære for å ha bygd det partiet Rødt er i dag.

– Tusen takk for enestående innsats som partileder. Rødt hadde ikke vært det vi er i dag uten deg, sa Martinussen i sin tale.

Tilbake på jobb

Marie Sneve Martinussen overtok som leder av partiet forrige uke, etter at Bjørnar Moxnes gikk av.

Moxnes hadde lenge vært i hardt vær etter at det ble kjent at han stjal et par solbriller fra en butikk på Gardermoen.

Tirsdag denne uken kommer den tidligere lederen tilbake på jobb på Stortinget, etter at han først har vært sykmeldt og deretter har hatt ferie.

– Bjørnar er ikke ferdig i Rødt, og han skal jobbe videre i stortingsgruppa, understrekte Sneve.

– Større styrke

Hun sier at partiet nå skal fortsette kampen mot Forskjells-Norge med enda større styrke.

– Og det trengs, nå som utryggheten biter seg fast. Over halvparten av Norges befolkning har ikke økonomisk trygghet. 100.000 husstander har blitt nødt til å stille seg i matkøene, sier hun.

Sneve er ikke bekymret for Rødts valgkamp etter sommerens solbrille-skandale.

– Min frykt er at årets lokalvalg kan bli en Høyre-bølge. Høyre ligger faretruende godt an på målingene, sier hun.

Hun viste til at de rødgrønne partiene ligger an til å miste flertallet i én av fire kommuner. Antallet kommuner med borgerlig flertall kan øke fra 46 til 112.

– Dette er alvorlig. Hvis målingene slår til, og en Høyre-bølge faktisk skyller inn over Norge, vil det føre til et privatiseringsskred i velferden vår. Det har Høyre varslet, sa Sneve.