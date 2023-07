Solberg avviser Unge Høyre-lederens innvandringsstopp

– Vi får et samfunn som er i ferd med å falle fra hverandre, uttalte lederen i Unge Høyre, Ola Svenneby, til Aftenposten i begynnelsen av juli.

I intervjuet tok han til orde for at innvandringsstopp er løsningen på integreringsproblemene i Norge. Svenneby sa at han håpet å få med seg Unge Høyre på dette.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug applauderte straks forslaget og uttalte til VG at hun håpet Erna Solberg ville komme på banen og gi Svenneby full støtte.

Da TV 2 mandag møtte Solberg på valgkamp-turne i Nord-Norge, fikk ikke Listhaug den reaksjonen hun håpet på.

Reporteren fra TV 2 spurte om Høyre støtter innvandringsstopp.

– Nei. Det har jo våre talsmenn vært veldig tydelig på. Men bekymringen til Ola bør vi ta på alvor. Det som går på integreringspolitikken og hvordan vi bygger et fellesskap i vårt samfunn. Det er viktig, sier hun til TV 2.

Samtidig mener den tidligere statsministeren at Norge har en jobb å gjøre når det kommer til integreringspolitikken, men hun ser altså ikke innvandringsstopp som løsningen.

– Innvandringsstopp er et stort og komplisert spørsmål som ville betydd at Norge hadde måttet melde seg ut av stort sett hele det siviliserte verdenssamfunnet, knyttet til de internasjonale lover og regler som vi har, sier Solberg til TV 2.