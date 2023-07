Høyres landsmøte vedtok i vår at kommuner som ønsker det, bør få innføre turistskatt. Før forrige valg var Solberg motstander av en slik skatt.

Avgiften må avveies mot allemannsretten, så det gjelder å finne gode løsninger, understreker Solberg overfor TV 2.

– Men å bidra til brukerbetaling for å sørge for at det er toaletter, ryddig og så videre på store utfartssteder tror jeg alle kan tåle, sier hun.

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagdirektør i NHO Reiseliv, mener det er en «litt overdreven løsning» og advarer mot å legge skatten til hoteller.

– Det vil gjøre Norge dyrere og mindre tilgjengelig som reiselivsdestinasjon, mener han.

Regjeringen har varslet at de vil legge fram et forslag om turistskatt i løpet av året.