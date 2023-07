Partene skal motsette seg all diskriminering og intoleranse, inkludert «aggressiv nasjonalisme, nynazisme, nyfascisme, afrofobi og russofobi», heter det i slutterklæringen fra det russisk-afrikanske toppmøtet i St. Petersburg fredag.

Der ble Russland og flere afrikanske land også enige om å samarbeide for å fullføre «avkoloniseringen av Afrika». Blant annet ved å kreve kompensasjon for økonomiske og humanitære skader påført afrikanske land som et resultat av kolonialisme.

Landene vil blant annet framlegge ytterligere krav om tilbakeføring av kulturelle gjenstander som ble tatt som følge av «kolonial plyndring». Afrikanske land har en rekke ganger tidligere krevd at Storbritannia og andre tidligere kolonimakter må gi tilbake kulturskatter som de tok fra sine kolonier.