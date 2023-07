Et heftig munnhuggeri mellom lederen i Representantenes hus Kevin McCarthy og demokraten Eric Swalwell endte nesten i slåsskamp sist måned, ifølge Business Insider.

Ifølge kilder skal konfrontasjonen være den store «snakkisen» i Washington DC, og det hevdes at mange synes hendelsen var morsom, til tross for at noen ikke er helt fornøyde med banneordet Swalwell valgte å kalle McCarthy for.

McCarthy skal angivelig ha tatt i bruk et banneord/uttrykk for kvinnelig anatomi.

Se video: Her fryser McConnell til på direktesendingen:

Irritert

Like før den angivelige fornærmelsen, skal McCarthy ifølge de anonyme kildene nesten ha vært klar til å gå løs på Swalwell.

– Hvis du noen gang sier noe sånt til meg igjen, skal jeg banke dritten ut av deg, sier en anonym kilde at McCarthy skal ha sagt.

McCarthy var angivelig irritert over at Swalwell kalte ham «svak» i Representantenes hus etter at republikanerne stemte for å irettesette representanten Adam Schiff.

På det tidspunktet skal McCarty så ha egget sine demokratiske kolleger idet hån og buing forsinket lesingen av resolusjonen som formelt rettet kritikk mot Schiff.

– Dette er patetisk, du er svak. du er en svak mann, skal Swalwell ha sagt til McCarthy.

Advarsel

Lederen for Representantenes hus skal fremdeles ha vært sint dagen etter, og idet han fikk øye på Swalwell i Representantenes hus skal McCarthy ha forsøkt å blokkere demokraten, og skal ha gitt han en advarsel:

«Kall meg en f—e igjen, og jeg banker deg», skal McCarthy angivelig ha sagt. Swalwell skal da ha svart: «Du. Er. En. f—e».

Konfrontasjonen skal etter hvert ha gitt seg og de to gikk hvert til sitt.

Før Representantenes hus irettesatte Schiff, sparket McCarthy og hans republikanske kolleger både Swalwell og Schiff ut av etterretningskomiteen i Representantenes hus.