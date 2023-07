Statsforvalteren ber om nasjonal støtte til å møte fugleinfluensaen

Statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, skriver i en melding at hun sammen med flere andre offentlige etater, blant annet Mattilsynet, har bedt om støtte fra nasjonale myndigheter for å dekke kostnadene med rydde døde fugler som er døde av fugleinfluensa.

– Statsforvalteren i Troms og Finnmark har kriseskjønnsmilder på 5,2 millioner kroner. Midlene skal dekke alle typer kriser. Det har forut for fugleinfluensaen vært flere og vi vet det kommer søknader som langt overskrider denne summen, skriver Statsforvalteren.

Hittil er det Vadsø kommune som har vært hardest rammet av utbruddet med 12.000 døde fugler på kort tid. På grunn av det svært omfattende sykdomsutbruddet, som i hovedsak rammer den truede måkearten krykkje, har Statsforvalteren hatt møter med samtlige kommuner i Troms og Finnmark for å forberede dem best mulig.

– Fredag samles også fylkesberedskapsrådet, der Mattilsynet deltar for å informere om status, skriver Statsforvalteren.

Mat- og landbruksminister Sandra Borch (Sp) var torsdag i Vadsø for å se på oppryddingen av døde fugler. Hun sa i den forbindelse til NTB at kostnadene med å rydde opp må diskuteres med den enkelte kommune, men at det også hadde vært dialog med Statsforvalteren om bruk av kriseskjønnsmidlene som er til rådighet.

– Vi må selvfølgelig i vår behandling av søknader om kriseskjønnsmidler foreta avveininger, og Statsforvalteren har på langt nær midler nok til å dekke kommunenes kostnader knyttet til håndteringen av fugleinfluensaen, skriver Statsforvalteren videre.