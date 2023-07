Fakta om Kontroll- og konstitusjonskomiteens undersøkelse av habilitetssaker i regjeringen * En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget vedtok torsdag å åpne kontrollsak mot regjeringens håndtering av habilitetsspørsmål. * Undersøkelsen kommer som en konsekvens av sakene der først kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), og siden kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og sist forsknings. og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmet brudd på reglene for habilitet i regjeringen. * Trettebergstuen og Borten Moe trakk seg fra jobbene som statsråder, men Brenna er med statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) støtte blitt sittende. * Også Arbeiderpartiets tre representanter i komiteen gikk inn for granskingen. *Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ. Beslutningen om å starte en egen undersøkelse kan fattes av en tredel av komiteens medlemmer, dvs. at minimum fire av komiteens medlemmer må stå bak et forslag om å igangsette en undersøkelse. * Høyres Peter Frølich er leder for komiteen.

Kontrollkomiteen på Stortinget har enstemmig vedtatt å granske regjeringsapparatets håndtering av habilitet. Bakgrunnen er tre habilitetssaker på én sommer.

– Dette er en svært uheldig sak som rammer tilliten til politiske prosesser. Det er ingen ønsket situasjon for noe parti, men det er viktig at kontrollkomiteen gjør jobben vår grundig nå, sier lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich.

Komiteen møttes torsdag for å diskutere habilitetssakene rundt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

I løpet av sommeren har alle tre innrømmet brudd på habilitetsreglene.

– Denne saken er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år. Det var alvorlig med én sak, og tre på rad gjør det nødvendig å sjekke etter systemfeil i regjeringen, sier Frølich.

Støres håndtering

Frølich varsler at også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil bli trukket inn i kontrollsaken.

– Har Støre sørget for en god veiledning, god kultur og god praktisering av reglene? Dette er spørsmål som er naturlig å stille i den videre saksbehandlingen, sier han.

Også Arbeiderpartiet støtter avgjørelsen om å opprette kontrollsak.

– Det er vi selvsagt også med på, for, som statsministeren har sagt, så er det ikke noe å skjule her. Det er viktig at Stortinget får klarhet i hva som har skjedd og ikke skjedd, og mulighet til å se på om det er behov for å klargjøre noe på bakgrunn av det, sier Frode Jacobsen, ett av Arbeiderpartiets medlemmer i kontrollkomiteen, til NTB.

Kan gå tilbake i tid

Venstres Grunde Almeland er valgt til saksordfører for saken.

I forkant av torsdagens møte i kontrollkomiteen har det vært et diskusjonstema om hvorvidt saken også skal omfatte tidligere regjeringer, og gå tilbake i tid.

– Grunnen til at saken blir opprettet, er de tre tilfellene vi har sett fra denne regjeringen. Men hvis partier har spørsmål som går lenger tilbake i tid som de synes er relevante, så har de anledning til å stille slike spørsmål, sier Almeland til NTB.

Høyre vil ikke frede Brenna

Et annet diskusjonstema har vært Tonje Brennas posisjon. Hun er den eneste av statsrådene i habilitetssakene som ikke har trukket seg.

SV har slått fast at partiet ikke vil bidra til flertall for noe vedtak mot kunnskapsministeren.

– Et habilitetsbrudd er alltid alvorlig. Likevel tilsier både sakens faktiske innhold slik det framstår etter at komiteen har fått svar på våre spørsmål, og statsrådens eget initiativ til opprydding, at det ikke er grunnlag for mistillit, sier Lysbakken.

Høyre vil på sin side ikke frede Brenna.

– Brenna har svart grundig, og hun har beklaget sterkt til komiteen for feilene hun har gjort. Men Høyre kan ikke forskuttere utfallet av kontrollsaken, sier Frølich.