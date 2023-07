– Vi er veldig glade for at Jens Stoltenberg i år prioriterer å delta på Arendalsuka, selv med det svært så hektiske programmet han har som generalsekretær i Nato, sier lederen for Arendalsukas hovedprogramkomité, Harald Stanghelle, i en pressemelding torsdag.

Han skal delta i en samtale om det internasjonale sikkerhetspolitiske bildet.

Stoltenberg har ledet Nato siden 2014. I juli ble perioden hans forlenget fram til 1. oktober 2024 etter sterkt påtrykk fra alliansens medlemsland.

Samtalen skal foregå 17. august klokken 11 i storsalen i Arendal kultur- og rådhus.