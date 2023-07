Belgia har lenge hatt et dysfunksjonelt nasjonalt politisk liv.

Landet har verdensrekorden i å ha den lengste tiden det har tatt å danne regjering – over 500 dager – og dagens statsminister leder en regjering bestående av syv partier.

I tillegg har det lenge vært spenninger mellom det nederlandsktalende Flandern i nord og det fransktalende Vallonia i sør.

Nå kan frykten for økt innvandring og misnøye med den nåværende regjeringen føre til at landet blir splittet i to, melder Politico.

Se video: Basketak mellom russisk og ukrainsk diplomat

Ser på Belgia som et tvangsekteskap

I likhet med mange andre europeiske land, har bekymringer knyttet til prisvekst og innvandring ført til økt oppslutning blant høyreekstreme og populistiske partier i Belgia.

I juni neste år er det parlamentsvalg i Belgia, og akkurat nå ligger det høyreekstreme partiet Vlaams Belang på topp på partimålingene. Dette partiet ønsker imidlertid også å gjøre Flandern til en helt uavhengig utbryterstat.

– Vi mener at Belgia er et tvangsekteskap, sier Tom Van Grieken, lederen av partiet Vlaam Belang, til Politico.

– Hvis en av partene ønsker skilsmisse, så får vi snakke om det som voksne mennesker (...) Hvis de ikke vil komme til forhandlingsbordet med oss, gjør vi det ensidig.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Statsminister Alexander De Croo og statssekretær for asyl- og migrasjonspolitikk Nicole de Moor deltar i en plenumssesjon i det belgiske parlamentet i Brussel, 16. februar 2023. Foto: ERIC LALMAND / Belga / AFP

Politisk stagnasjon med dagens system

Politico skriver videre at innvandring blir sett på som den største bekymringen for velgerne i Flandern, ifølge en fersk undersøkelse.

– Vlaams Belang eier innvandrings-temaet, som er svært viktig for mange flamske velgere, sier Nicolas Bouteca, førsteamanuensis ved universitetet i Gent, til Politico.

– Det er hovedårsaken til deres suksess.

Den samme undersøkelsen viser imidlertid at splittelse eller reform av den belgiske stat er mindre viktig for velgerne i Flandern. Likevel kan støtte til Vlaam Belang føre til nettopp dette.

Dagens statsminister i Belgia, Alexander De Croo har siden han kom til makten i 2019, hatt utfordringer med å få de syv partiene i regjeringen til å bli enige om viktige spørsmål. Dette skaper naturligvis frustrasjon for mange belgiere.

– Det er ikke fordi det finnes et flamsk-nasjonalt parti at Belgia imploderer. Det er fordi Belgia ikke fungerer at det finnes et flamsk-nasjonalt parti, sier Van Grieken avslutningsvis til Politico.