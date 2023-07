Strømstans hos Nasa kuttet kontakt med romstasjon

Kontrollsenteret kunne ikke sende ordre til romstasjonen ISS eller snakket med astronautene som er i bane rundt jorden. Strømstansen skjedde i forbindelse med oppgradering av en bygning ved Johnson romfartssenter i Houston i Texas.

Sjefen for romstasjonsprogrammet, Joel Montalbano, sier at verken stasjonen eller astronautene var i fare, og at reserveløsningene slo inn før det var gått halvannen time. Montalbano sier dette er første gang Nasa har måttet ta i bruk disse reservesystemene.

Innen 20 minutter fra amerikanerne mistet kontakten, fikk de varslet romstasjonen via russiske kommunikasjonskanaler.

Nasa håper å være tilbake i normal drift i løpet av dagen.