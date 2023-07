Warloe ble pågrepet i en narkotikasak da han var stortingspolitiker i 2012 og ble dømt til 18 dagers betinget fengsel. Nå er han bystyrerepresentant i Bergen.

Han kommer med en oppfordring til Moxnes på Twitter og ber den avgåtte Rødt-lederen om ikke å forlate politikken for godt, melder Bergensavisen.

– Se det an. To år, som han uansett har igjen på Stortinget, er lang tid i politikken. Som politiker har han hatt mange kvaliteter, som akkurat nå overskygges av disse solbrillene. Men ting går over! skriver Warloe.

Warloe går ut av politikken til høsten og opplyser til BA at han vurderer å skrive bok om sine opplevelser.