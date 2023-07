Nettsiden Partifinansiering.no fører oversikt over pengebidrag til de norske partiene. Oversikten viser at Frp har mottatt fem millioner kroner fra gruppen Aksjon for borgerlig valgseier.

Aksjonsgruppen er omstridt fordi den ikke offentliggjør hvem som står bak pengegavene. Før stortingsvalget i 2021 valgte tre av de fire borgerlige partiene å tilbakebetale bidrag fra denne gruppen.

Talsperson for gruppen Ole Gunnar Hauso vil heller ikke si hvem som står bak årets valgkampbidrag.

– Vi har samlet inn pengene og ber om pengegaver i annonser. Det er privatpersoner som donerer til oss og som vi donerer videre, sier Hauso til DN.

Han presiserer at forretningsfører kjenner til hvem som donerer, men formidler det ikke videre til resten av aksjonsgruppen.

Frp takker likevel ja til pengene. I en melding på sin egen nettside skriver partiet blant annet at pengene vil bidra til å jevne ut de store bidragene som partiene på venstresiden får fra fagbevegelsen.