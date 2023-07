Søndag fikk Putin besøk av sin nære alliere, Belarus' president Aleksandr Lukasjenko i St. Petersburg. De to lederne diskuterte blant annet utviklingen i Ukraina.

– Det pågår ingen motoffensiv, hevdet Lukasjenko, men ble avbrutt av Putin.

– Det er en offensiv, men den har mislyktes, sa han.

Ryddet kalenderen

Putin understreket viktigheten av møtet med Lukasjenko og fortalte at han hadde ryddet i kalenderen slik at de får to dager sammen.

Fra søndagens møte mellom russiske president Vladimir Putin og belarusiske president Alexander Lukasjenko i St. Petersburg. Foto: Sputnik / Reuters / NTB

Belarus huser nå rundt 5000 leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen, men Lukasjenko understreker at myndighetene i landet har full kontroll på hvor de oppholder seg og hva de gjør.

Ga status på soldatene

– De er i dårlig humør, sa Lukasjenko.

Se video av Wagner-sjefen som ønsker soldatene velkommen:

Wagner-soldatene oppholder seg nær grensen til Polen, så Nato-landet har svart med å flytte militære styrker østover.

– Trening og felles øvelser der soldater fra Wagner-gruppen og Belarus deltar, er utvilsomt en provokasjon, sa den polske sikkerhetskomiteens sekretær Zbigniew Hoffmann til det statlige polske nyhetsbyrået PAP.