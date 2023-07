Unio har høye forventninger til ny statsråd for forskning og høyere utdanning

Det hviler et tungt ansvar på statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for å utnevne en ny statsråd for høyere utdanning og forskning, etter Ola Borten Moes (Sp) avgang fredag, ifølge leder Ragnhild Lied i Unio.

Fordi høyere utdanning og forskning blant annet er nøkkelen til nødvendig omstilling og til å gjennomføre det grønne skiftet, trenger Norge en statsråd som ser viktigheten av å satse på dette, sier Lied.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Organisasjonen har rundt 400.000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund, blant annet Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Politiets Fellesforbund.

– Samtidig er det avgjørende å sørge for at vi har nok høyt utdannet og kvalifisert arbeidskraft som kan levere nødvendige tjenester, innen både helse, utdanning og beredskap, som både folk flest og næringslivet forventer og fortjener, sier Lied til NTB

Støre har nå en mulighet til å vise handlekraft, ved å utnevne en statsråd som kan gjenopprette tilliten til universitets- og høyskolesektoren og studentene, og samtidig vise at regjeringen ruster Norge for fremtiden, sier hun.