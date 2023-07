Israelske reservister slutter seg til protestene mot regjeringen

Statsminister Benjamin Netanyahus ytterliggående høyreregjering har flertall i nasjonalforsamlingen, som ventes å vedta deler av reformen søndag og mandag.

Tusenvis av israelere marsjerte lørdag inn i Jerusalem der nasjonalforsamlingen holder til og der det er varslet en massemønstring lørdag kveld.

Hundretusenvis av israelere fra alle samfunnslag har sluttet opp om protestene som har pågått siden januar, blant dem også militære reservister.

Har et ansvar

Fredag varslet 1.142 reservister at de vil nekte å møte til tjeneste dersom reformen blir vedtatt.

– Vi har alle et ansvar for å få en slutt på den dype polariseringen og splittelsen blant folk, heter det i et opprop, som blant annet er undertegnet av 235 flygere, 173 droneoperatører og 85 spesialsoldater.

Den tidligere sjefen for Israels sikkerhetstjeneste Shin Bet, Nadav Argaman, støtter reservistene.

– De er svært bekymret og frykter for den israelske statens sikkerhet, sa han denne uka.

Frykter borgerkrig

Argaman, som ledet Shin Bet fra 2016 til 2021, er dypt bekymret for utviklingen i Israel og advarer mot full borgerkrig.

Netanyahu er mer opptatt av å beskytte sin egen regjering, bestående av ultranasjonalistiske og ultraortodokse partier, enn å beskytte den israelske staten, sa han i et radiointervju.

– Vi frykter at vi står på randen av en borgerkrig, sa han.

– Vi må med alle midler stanse denne nye loven, sa Argaman.

Egeninteresse

Reformen vil gi politikerne større makt over rettsvesenet i Israel og kritikerne hevder at den vil undergrave maktfordelingsprinsippet med tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende.

Det vil svekke demokratiet og bringe Israel i autoritær retning, mener de.

Kritikerne mener også at Netanyahu har egeninteresse av å svekke rettsvesenets uavhengighet ettersom han selv er tiltalt for korrupsjon og maktmisbruk.

Biden-bønn

Blant dem som har bedt Netanyahu om å legge reformen på is, er USAs president Joe Biden.

– Vær så snill, stans nå. Ikke vedta noe viktig uten bred konsensus, skal Biden ha sagt da han tirsdag tok imot Israels president Isaac Herzog i Det hvite hus.

– Dere kommer til å ødelegge noe i det israelske demokratiet og forholdet til USA, som dere kanskje aldri vil få tilbake, sa presidenten ifølge The New York Times.