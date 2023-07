Ifølge det russiske forsvarsdepartementets nyhetskanal Zvezda ble RIA Novostis krigskorrespondent Rostislav Zjuravlev drept i et ukrainsk angrep nær landsbyen Pyatikhatki i den russiskokkuperte delen av Donetsk fylke.

Nyhetsbyråets fotograf Konstantin Mikhaltsjevskym ble såret i angrepet, og det ble også Izvestias korrespondent Roman Polsjhakov og TV-fotografen Dmitrij Sjikov, heter det.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet benyttet de ukrainske styrkene klaseammunisjon i angrepet.

– Som et resultat av et angrep der den ukrainske hæren brukte klaseammunisjon, ble fire journalister såret. Under evakueringen av dem døde RIA Novositis journalist Rostislav Zjuravlev fra skadene, heter det i en kunngjøring fra den russiske hæren.

Ukraina fikk nylig klaseammunisjon fra USA og opplyste tidligere i uka at den alt er tatt i bruk.

Slik ammunisjon ble blant annet benyttet i et angrep mot landsbyen Zjuravlyovka lørdag, opplyser den lokale guvernøren i den russiskokkuperte Belgorod-regionen, Vjatsjeslav Gladkov.