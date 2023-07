Tonje Brenna om 22. juli: – Sorgen vil alltid være der

12-årsdagen til 22. juli ble markert flere steder i landet i dag.

I Oslo domkirke var det minnegudstjeneste klokken 11. Der talte blant kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Det vil alltid være et Norge før og et Norge etter den mørke fredagen da bomben blåste i stykker gatene våre, og vi ble skutt etter på sommerleir, sa Brenna i talen.

Selv om sorgen og savnet alltid vil være der, sa Brenna at det er blitt mer plass til de gode minnene etter tolv år.

– Jeg tror vi også skal prøve å kjenne litt på det gode i dag. Finne trøst i hverandre, i vennskap og fellesskap. Finne ro i en sang, støtte i en klem og litt latter i et minne. I dag skal vi huske å leve for de som ikke lenger er her. Slik holder vi minnet deres i hevd, sa Brenna.

Brenna uttalte at terroren som har skjedd etter 2011, både i Al Noor-moskeen og fjorårets skyteepisode på London Pub i Oslo, viser hvor farlig ekstremisme er, og at vi fortsatt har en jobb å gjøre.

– Vi lovet hverandre «Aldri mer 22. juli». Likevel har mennesker måtte gå gjennom terrorens umenneskelige smerte igjen, sa Brenna.