Talsmannen Andrij Demtjsenko understreker overfor Kyiv Independent at Ukraina anser grensa mellom de to land for å være trygg og at Wagner-soldatene ikke blir ansett for å utgjøre noen umiddelbar trussel.

Ifølge Demtjsenko har det hittil ankommet ni kolonner med Wagner-soldater til Belarus, og de strømmer fortsatt til landet.

Ønsket velkommen

Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin ønsket i en video onsdag leiesoldatene velkommen til landet.

Se videoen her:

Prigozjin understreket at soldatene ikke lenger skal delta i krigen i Ukraina, men samle styrke for nye oppdrag i Afrika mens de samtidig driver opplæring av belarusiske regjeringsstyrker.

Nært Polen

Forsvarsdepartementet i Belarus bekreftet torsdag at Wagner-soldater nå trener landets spesialsoldater, og at dette skjer få mil fra grensa til Nato-landet Polen.

Polen ser med uro på dette og har kunngjort at de nå flytter militære enheter østover i retning grensa til Belarus.