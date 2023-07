Støre om habilitetsspørsmål: – Må være den enkeltes statsråds ansvar

– Det må være den enkeltes ansvar å gjøre vurderinger rundt habilitet, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse fredag kveld.

Støre sa at han forventer at statsrådene setter seg nøye inn i habilitetsreglene, og at dersom man som statsråd er usikker er det lett å få hjelp.

– Jeg opplever at statsrådene er opptatt av å vise aktsomhet, sa Støre på pressekonferansen, og understreket at regelverket om habilitet er helt grunnleggende for folks tillit til regjeringen.

Tidligere fredag sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe at han går av etter å ha brutt habilitetsreglene.