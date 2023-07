– Så er det sånn at partiet må få på plass ny nestleder, og da tenker vi at Sandra Borch vil være en god kandidat. Hun vil samle Nord-Norge, og har vist seg som en dyktig politiker som statsråd, sier Johnsen til TV 2.

Johnsen får støtte fra fylkesleder Svein Leiros i Troms Sp.

– Jeg har jo registrert at Nordland Sp har frontet Sandra Borch, og som fylkesleder i Troms vil jeg si at jeg støtter det helt og fullt ut. Det er et godt navn, og Sandra har gjort en kjempejobb, sier Leiros til VG.

Ola Borten Moe gikk fredag av som statsråd og nestleder i Senterpartiet etter å ha brutt habilitetsreglene. Han ønsker heller ikke å ta gjenvalg til Stortinget i 2025.

Sandra Borch er i dag landbruks- og matminister.