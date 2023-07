Støre sier han og Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum først ble orientert om Borten Moes habilitetssak onsdag.

Statsministeren sier SMK på sin side ble orientert om saken tidligere i uka.

Han sier Borten Moe ba om å trekke seg fordi han hadde brutt regjeringens habilitetsregler og regjeringens retningslinjer for aksjehandel.

– Det er alvorlige feil, og det har Ola erkjent, sier Støre.

Han legger til at det er avgjørende at folk har tillit til de avgjørelsene regjeringen tar, og sier denne saken ikke var forenelig med at Borten Moe kunne fortsette som statsråd.

Støre sier han har hatt to samtaler med Borten Moe der de kom fram til konklusjonen om at han trekker seg som statsråd.

– Beslutningen er omforent mellom meg, finansministeren og Ola, sier Støre.

Helomvending

Borten Moe sa først at han ville bli sittende, men gjorde så helomvending og sa på en pressekonferanse fredag kveld at han går av.

Han sa også at han har vært i løpende kontakt med partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, samt statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg skjønner nå at denne situasjonen ikke er forenlig med å være statsråd på noe politisk område, sa Borten Moe på pressekonferansen.

Handlet enkeltaksjer

Borten Moe fortalte at han på ulike tidspunkt siden april i fjor har handlet enkeltaksjer i Kongsberg Gruppen, Yara og Sparebank 1 Midt-Norge.

– Jeg tenkte at dette var helt greit, fordi jeg ikke hadde noe konstitusjonelt ansvar for disse selskapene, sa han.

Statsråden erkjente likevel at disse aksjehandlene har medført brudd på både habilitetsreglene og regjeringens egne regler.

I tillegg til å trekke seg som statsråd går Ola Borten Moe av som nestleder i Senterpartiet. Han ønsker heller ikke å ta gjenvalg til Stortinget i 2025.

Statsministeren støtter avgjørelsen

Støre sa tidligere fredag at han støttet Borten Moes beslutning.

– Konsekvensene denne saken har for tilliten til ham og regjeringen, er ikke forenlig med at han fortsetter som statsråd. Konklusjonen er at han trekker seg som statsråd. Det er en beslutning jeg støtter, sa statsministeren.

Støre sa han hadde blitt orientert denne uken, og at han snakket med Borten Moe fredag.

– Ola Borten Moe har kjøpt enkeltaksjer i flere selskaper som statsråd. Det har ført til at han har brutt regler og retningslinjer knyttet til habilitet og aktsomhet. Det er svært alvorlig, og det har Ola erkjent, sa Støre.

Dette er den andre statsråden i Støres regjering som går av etter brudd på habilitetsreglene, etter at Anette Trettebergstuen gikk av som kulturminister i juni.

– Støtter og respekterer beslutningen

Også Borten Moes partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier han støtter avgjørelsen om å gå av.

– Jeg støtter og respekterer beslutningene Ola Borten Moe har tatt i dag, sier Vedum i en kommentar til NTB.

– Han har vært en dyktig statsråd som har tatt viktige grep som forsknings- og høyere utdanningsminister. Ola er en kunnskapsrik politiker som har vært en viktig bidragsyter i regjeringens samlede arbeid. Jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med ham, både i partiet og i regjering, sier Vedum.

– Fremstår som en alvorlig sak



Høyres Erna Solberg kaller det en alvorlig sak.

– Jeg konstaterer at Ola Borten Moe går av som statsråd og synes det er en forståelig og riktig beslutning, sier Solberg til NTB.

Hun sier at Borten Moes brudd på habilitetsreglene fremstår som en alvorlig sak.

– Det er ikke unaturlig at han og statsministeren sammen har kommet til at det er best at han må gå av, sier Solberg.

– Eneste utvei



Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn sier Borten Moe ikke hadde noe annet valg enn å gå av.

– Dette var eneste utvei for Borten Moe, sier nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, til NTB.

Rotevatn sier at Venstre nå forventer en kraftig oppstrammingen i regjeringen når det kommer til oppfølging av habilitetsreglene.

– Dette er Støres ansvar. Det går rett og slett ikke an å fortsette sånn, sier Rotevatn.

Han legger til at Venstre håper at den nye ministeren vil ha en litt annen politisk linje.

– Store deler av akademia har mistet tilliten til regjeringen etter innføringen av skolepenger for utenlandske studenter, kutt i velferdstilbud til studentene og generelle kutt og en klam kontrollerende styring av uavhengige utdanningsinstitusjoner i Norge, sier Rotevatn.

– Helt nødvendig

Lars Haltbrekken i SV sier det var helt nødvendig for Ola Borten Moe (Sp) å gå av som statsråd.

– Dette var en helt nødvendig beslutning, men problemstillingen rundt habilitet er for alvorlig til at den er over med hans avgang, sier Haltbrekken til NTB.

Borten Moe kunngjorde sin avgang som statsråd og nestleder i Senterpartiet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Vi må se på hvordan regjeringen og departementene jobber med habilitet på systemnivå, sier Haltbrekken.

Burde gått tidligere

Det var en riktig beslutning av Borten Moe å gå av, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi. Han mener beslutningen ble tatt på overtid.

– De fleste skjønte at det ikke var mulig for ham å fortsette som statsråd etter å ha begått så grove regelbrudd, sier Limi til NTB.

Han sier at Støre må sørge for at habilitetsreglene blir forstått av statsrådene.

– Nå forventer vi at statsminister Støre nå må ta lederansvaret på alvor og sørger for at statsrådene klarer å forstå det regelverket de er pålagt å følge av hensyn til tilliten til demokratiet, sier han.