Borten Moe sa først at han ville bli sittende, men gjorde så helomvending og sa på en pressekonferanse fredag kveld at han går av.

Han sa også at han har vært i løpende kontakt med partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum, samt statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg skjønner nå at denne situasjonen ikke er forenlig med å være statsråd på noe politisk område, sa Borten Moe på pressekonferansen.

Borten Moe fortalte at han på ulike tidspunkt siden april i fjor har handlet aksjer i Kongsberg Gruppen, Yara og Sparebank 1 Midt-Norge.

– Jeg tenkte at dette var helt greit, fordi jeg ikke hadde noe konstitusjonelt ansvar for disse selskapene, sa han.

Statsråden erkjente likevel at disse aksjehandlene har medført brudd på både habilitetsreglene og regjeringens egne regler.

I tillegg til å trekke seg som statsråd går Ola Borten Moe av som nestleder i Senterpartiet. Han ønsker heller ikke å ta gjenvalg til Stortinget i 2025.

Støre: – En beslutning jeg støtter

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han støtter Borten Moes avgang som minister.

– Konsekvensene denne saken har for tilliten til ham og regjeringen, er ikke forenlig med at han fortsetter som statsråd. Konklusjonen er at han trekker seg som statsråd. Det er en beslutning jeg støtter, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Statsministeren forteller at han har blitt orientert denne uken, og at han har snakket med Borten Moe fredag.

– Ola Borten Moe har kjøpt enkeltaksjer i flere selskaper som statsråd. Det har ført til at han har brutt regler og retningslinjer knyttet til habilitet og aktsomhet. Det er svært alvorlig, og det har Ola erkjent, sier Støre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han: – Støtter og respekterer beslutningene.

Tøffere ordskifte

Da Borten Moe (Sp) trakk seg som høyere utdanningsminister, kom han med kritikk av et ordskifte der man oftere tviler på politikeres intensjon.

– Jeg synes det er strevsomt at vi i økende grad ikke bare diskuterer saker, men trekker motivasjon og intensjon i tvil. Det skaper etter mitt skjønn et hardere politisk ordskifte, sier Borten Moe.

Han mener dette fører til dårlige rammevilkår for demokratiet.

– Dette handler ikke om meg eller situasjonen jeg står i. Det er 100 prosent mitt eget ansvar. Men det er ting jeg har tenkt å si en god stund. Nå hadde jeg anledning til å si det, og nå er det sagt.

– Helt nødvendig

Lars Haltbrekken i SV sier det var helt nødvendig for Ola Borten Moe (Sp) å gå av som statsråd.

– Dette var en helt nødvendig beslutning, men problemstillingen rundt habilitet er for alvorlig til at den er over med hans avgang, sier Haltbrekken til NTB.

Borten Moe kunngjorde sin avgang som statsråd og nestleder i Senterpartiet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Vi må se på hvordan regjeringen og departementene jobber med habilitet på systemnivå, sier Haltbrekken.

Burde gått tidligere

Det var en riktig beslutning av Borten Moe å gå av, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi. Han mener beslutningen ble tatt på overtid.

– De fleste skjønte at det ikke var mulig for ham å fortsette som statsråd etter å ha begått så grove regelbrudd, sier Limi til NTB.

Han sier at Støre må sørge for at habilitetsreglene blir forstått av statsrådene.

– Nå forventer vi at statsminister Støre nå må ta lederansvaret på alvor og sørger for at statsrådene klarer å forstå det regelverket de er pålagt å følge av hensyn til tilliten til demokratiet, sier han.