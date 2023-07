Erdogan: Følger nøye med på Sveriges terrorbekjempelse

Erdogan sier at han forventer at Sverige oppfyller de «løfter og garantier» de har gitt til Tyrkia, mot at landets søknad om Nato-medlemskap blir godkjent.

– Vi vil ta skritt i samsvar med det de gjør, sier han til den tyrkiske avisen Daily Sabah.

– Det vil være en fordel for Sverige å ta konkrete skritt for terrorbekjempelse og utlevering av terrorister. Dette er spørsmål som er følsomme for Tyrkia, sier han.

Erdogan ga under Nato-toppmøtet i Vilnius nylig grønt lys til svensk Nato-medlemskap, men det er den tyrkiske nasjonalforsamlingen som har siste ord i saken.

Nasjonalforsamlingen i Ankara har nå sommerferie fram til oktober, men er innkalt til ekstraordinært møte tirsdag.

Der er temaet angivelig heving av minstelønnssatser og pensjoner, ikke ratifisering av Sveriges Nato-søknad.