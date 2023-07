– I dag, rundt klokken 11.30, kom russiske etterforskere hjem til oss. Jeg var ikke hjemme. Deretter, ifølge portvakten, dro de ham ut etter armene i en ukjent retning, skriver Girkins kone, Miroslava Reginskaja, på Telegram-kontoen hans.

Videre opplyser hun at venner av henne har fortalt at Girkin er siktet for ekstremisme.

– Jeg vet ingenting om hvor mannen min befinner seg. Han har ikke tatt kontakt.

Russiske myndigheter har ikke kommentert saken.

Girkin, som også er kjent under navnet Igor Strelkov, hjalp til da Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014. Senere var han med på å organisere og etablere prorussiske militsgrupper i Øst-Ukraina.

Tidligere i år kunngjorde han at han ville gå inn i politikken, og han har i økende grad kritisert president Vladimir Putin.