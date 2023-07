Spanias ytterste høyre kan bli valgets vinner

Meningsmålingene tyder på at Vox kan komme i en vippeposisjon og bli en del av regjeringen som Partido Popular (PP) etter alt å dømme skal danne. Abascal var selv aktiv i PP i ungdomsårene og var lokalpolitiker i Baskerland til han i 2013 dannet Vox.

Han kuttet båndene til en feig høyreside, som han formulerte det den gang.

Abascal (47) er en kraftig og tettbygd politiker med et omhyggelig trimmet skjegg. Han er kjent for sine retoriske gaver, enten det gjelder å forsvare Spanias enhet mot katalanere og baskere, Spania mot migranter, menn mot feminister eller bønder mot miljøverntilhengere.

Rabiate forslag

Vox er beryktet for sine ultrakonservative forslag som koker i mediebildet og i opinionen. Paritet har siden 2019 vært det tredje største i nasjonalforsamlingen og tilbyr nå PP en utstrakt hånd for å bli kvitt sosialisten Pedro Sánchez og «redde Spania fra katastrofen».

Etter høyresidens framgang ved lokal- og regionalvalgene 28. mai takket PP ja til tilbudet og samarbeider nå med Vox i flere kommuner og regioner, blant dem Valencia. Og hvis målingene har rett, og høyresiden vinner valget søndag, kan samarbeidet gjenta seg i rikspolitikken.

Selv om Abascal har vært hard i omtalen av PP tidligere, så vet han godt hvordan han skal tilpasse seg til den aktuelle politiske muligheten, sier Alexandra Palau. Hun er ekspert på spansk samtidspolitikk ved franske Université de Bourgogne.

– Men for å bli en del av regjeringen, må nok Abascal framstå som noe mindre aggressiv, legger hun til.

Værhane

På Instagram synes Vox-lederen å ta avstand fra sine tidligere machopoleringer. Han framstiller seg som en god familiefar for sine fire barn fra to ekteskap, han liker å gå tur i skog og mark og holder sågar armen rundt en pensjonist.

Men i sine valgkampvideoer liker han å vise sine mer patriarkalske sider, sier Palau. For flere år siden viste en valgvideo partilederen på hesteryggen i full galopp for å «gjenerobre» Spania, med musikken fra «Ringenes Herre» i bakgrunnen. Det visuelle budskapet var en klar henvisning til den historiske epoken reconquista, en serie middelalderkriger for å gjenerobre kontrollen over den iberiske halvøy fra muslimene på 700-tallet.

– Han framstiller seg som en ridder, bruker religiøse referanser og legger vekt på kamp og maskulinitet. Det er en enkelt form for kommunikasjon, krydret med falske påstander i Donald Trumps ånd, sier Palau.

Abascal er født i Bilbao og oppvokst i Amurrio, en landsby i Baskerland der hans bestefar var ordfører i Franco-tiden. Faren var en lokal PP-funksjonær og ble ifølge Abascal utsatt for tre drapsforsøk av den nå oppløste separatistgruppen ETA.

Gjennom Vox har Abascal klart å manøvrere det ytterste høyre i spansk politikk inn i en posisjon der regjeringsdeltakelse er en reell mulighet for første gang siden Francos død i 1975.

En kløktig strateg

Abascal er vant til at det stormer rundt ham.

Under valgkampen har han avvist selve begrepet kjønnsbasert vold – overgrep av menn mot kvinner. Han kjempet mot at prideflagg skulle heises på offentlige bygg i kommuner der PP og Vox styrer sammen.

Partiets ekstreme standpunkter i flere saker, spesielt i abortsaken, har brakt PP i forlegenhet. Partiet kan bli tvunget til å inngå en allianse med Vox, noe som stiller velgerne overfor vanskelige valg.

– I årene løp har Abascal vist seg å være en smart og listig strateg, sier Andres Santana Leitner. Han er statsviter ved Madrids uavhengige universitet.

– Inntil nå har han ikke bedt PP om motytelser for å støtte dem lokalt og regionalt i tiden etter at Vox fikk medvind mot slutten av 2018. Han venter tålmodig på dette rette tidspunktet, som en som dyrker bonsaitrær, for øvrig en av hans lidenskaper, sier Leitner.

Men nå kan tiden være kommet. Blir Vox selve jokeren for PP i regjering, vil han kreve plass rundt statsministerens bord, sier han.