Fugleinfluensautbruddet: SV ber klima- og miljøministeren komme på banen

– SV vil utfordre klima- og miljøministeren til å komme på banen i forbindelse fugledøden vi nå er vitne til i Finnmark, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NTB.

Haltbrekken er særlig bekymret for den utrydningstruede krykkja.

Han etterlyser tre konkrete tiltak: SV vil ha organisert innsamling av døde fugler for å hindre smitte. De ber også om at myndighetene innfører midlertidig ferdselsforbud i visse områder for at syke fugler skal få fred og ro.

Til slutt etterlyser Haltbrekken en egen handlingsplan for sjøfugl.

– Handlingsplanen for sjøfugl som Stortinget vedtok i 2016 må nå komme. Den er blitt utsatt gang på gang, sier Haltbrekken.