Tidligere Shin Bet-sjef hardt ut mot Netanyahu

Netanyahu er mer opptatt av å beskytte sin egen regjering, bestående av ultranasjonalistiske og ultraortodokse partier, enn å beskytte den israelske staten, sier Argaman i et radiointervju.

– Vi frykter at vi står på randen av en borgerkrig, sier han.

Argaman sier at han støtter protestene mot Netanyahu-regjeringens varslede rettsreform, som ifølge kritikerne vil svekke demokratiet og bringe landet i autoritær retning.

– Vi må med alle midler stanse denne nye loven, sier den tidligere Shin Bet-sjefen.

Han gir også sin fulle støtte til hundrevis av reservister i den israelske hæren, som har sluttet opp om masseprotestene og nekter å møte til tjeneste.

– De er svært bekymret og frykter for den israelske statens sikkerhet, sier Argaman, som ledet Shin Bet fra 2016 til 2021.

Israels finansminister, den ytterliggående høyrenasjonalisten Bezalel Smotrich, skriver på Twitter at Argaman er et offer for «idiotisk hjernevasking.»

Hundretusenvis av israelere har deltatt i masseprotester siden Netanyahu-regjeringen lanserte forslaget om rettsreform i januar.

Deler av reformen er vedtatt i den første av tre avstemninger i nasjonalforsamlingen, der regjeringen har flertall. De to siste avstemningene er varslet søndag og mandag.