SV ber Vedum ringe bankene og be dem sette opp innskuddsrenta

– Bankene utnytter at vanlige folk ikke følger bankens rente med argusøyne. Nå tjener de uhorvelige summer på å sette opp renten mer på utlån enn innskudd. Det er ikke greit, og det har enorm påvirkning på folks økonomi, sier stortingsrepresentanten til NTB.

Mens den gjennomsnittlige lånerenten har økt med 2,3 prosentpoeng, har den gjennomsnittlige renten på sparing bare økt med 1,3 prosentpoeng, viser tall fra juni.

– Jeg lurer på om finansministeren tenker at dette må folk fikse selv ved å ringe banken og be om lavere rente. Det hadde jo utvilsomt vært raskere om finansministeren selv tok en telefon til bankene, sier Unneland.

Han viser til at dette er noe den svenske finansministeren allerede har gjort.

– Jeg synes det er rimelig at Vedum også avser noen timer fra ferien og ringer til bankene for å be de skjerpe seg, sier Unneland.