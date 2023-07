Rødt-leder Bjørnar Moxnes forlenger sykemeldingen

Dette har skjedd i Moxnes-saken: * 16. juni: Bjørnar Moxnes er på Oslo lufthavn Gardermoen i forbindelse med en privat reise. Klokken 17.36 blir han tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner. * 30. juni: Saken blir offentlig kjent i form av en artikkel i Romerikes Blad. Moxnes erkjenner forholdene og forteller at han glemte at han hadde med seg brillene ut av butikken. Moxnes bekrefter samtidig at han har vedtatt et forelegg på 3000 kroner. Politiet mener på sin side han stjal solbrillene med vilje. * 30. juni: Senere på kvelden endrer Moxnes forklaring. Han innrømmer at han rev av lappen og la brillene i bagasjen før en vakt kom og spurte om dem. * 1. juli: Rødt-lederen holder pressekonferanse i Oslo sentrum om tyveriet. Han beskriver situasjonen som pinlig og beklager hendelsen. * 1. juli: Rødt-profilene Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug stiller seg bak Moxnes. Det samme gjør en rekke fylkesledere i partiet. * 2. juli: Fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane tar initiativ til et hastemøte og mener landsstyret i partiet snarest mulig må ta stilling til om de har tillit til Moxnes. Partisekretær Reidar Strisland avviser at dette er nødvendig og sier at alle han har vært i kontakt med i landsstyret, har uttrykt tillit til partilederen. * 3. juli: Lokallagsleder Viktor Stein i Rødt Nordland tar til orde for at Moxnes må gå av. Tidligere RV-leder Sigurd Allern mener saken vil overskygge politikken ved høstens valg. * 3. juli: Rødt melder at Moxnes er sykmeldt fram til 18. juli. Marie Sneve Martinussen tar over som partileder i mellomtiden. * 3. juli: Rødt kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte i forbindelse med Moxnes' sykemelding. Martiniussen møter pressen etter møtet og understreker at Moxnes har partiets fulle tillit. * 3. juli: VG publiserer en overvåkingsvideo fra butikken som viser tyveriet. Martiniussen forteller til flere medier at hun har sett videoen, men at den ikke endrer situasjonen. *18. juli: Moxnes blir sykmeldt i ytterligere én uke til og med 25. juli. Marie Sneve Martinussen fortsetter å fungere som partileder.

Rødts Bjørnar Moxnes sykmelding, som har vart i litt over to uker, blir forlenget. Marie Sneve Martinussen fortsetter som midlertidig partileder.

Sykmeldingen forlenges til 25. juli.

Første nestleder Marie Sneve Martinussen fungerer som leder til Bjørnar Moxnes er tilbake.

– Rødt har en operativ ledelse, vi har sterke kandidater i hele landet og stiller rekordmange lister. Vi er klare for lokalvalget og jobber videre for fullt med de siste forberedelsene til en valgkamp som handler om kollektivtrafikken, boliger og velferden der vi bor. Så ser vi fram til at Bjørnar kommer sterkt tilbake, sier Martinussen.

Tatt for tyveri

Moxnes ble sykmeldt 3. juli, tre dager etter at det ble kjent at han var tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner på Gardermoen. Saken ble kjent gjennom en artikkel i Romerikes Blad 30. juni.

Tyveriet fant sted 16. juni i år da Moxnes var på en privat reise. Han fortalte selv at han glemte at han hadde brillene med seg ut av butikken, mens politiet på sin side mente at han hadde stjålet brillene med vilje. Politikeren godtok i etterkant et forelegg på 3000 kroner.

Støtte i partiet

På en pressekonferanse dagen etter oppslaget i Romerikes Blad beskrev Moxnes hendelsen som pinlig, og han beklaget. Han fikk samtidig støtte fra flere profiler i partiet.

Han har i etterkant også endret forklaringen sin om hva som skjedde i butikken på flyplassen flere ganger.

Samme dag som Moxnes ble sykmeldt, kalte partiet inn til et ekstraordinært landsstyremøte. Midlertidig partileder Martinussen møtte pressen etter møtet og sa da at Moxnes hadde partiets fulle tillit.