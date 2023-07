Da tidligere president Donald Trump tapte valget mot president Joe Biden i 2020, hevdet han at valget var stjålet og at det hadde pågått omfattende juks.

Denne påstanden har blitt avvist av flere amerikanske domstoler, og det har ikke kommet frem noe bevis som tyder på valgfusk.

Dette mener Trump-motstander Chris Christie Trump er fullt klar over selv, ifølge Newsweek.

Se video: Biden sammenlignes med Trump

Christie: Trump var bekymret for å tape



Den tidligere New Jersey-guvernøren Chris Christie er en av Trumps motstandere til den kommende kampen om å bli republikanernes presidentkandidat.

Under en opptreden på ABC News sitt søndagsprogram «This Week», sier Christie at Trump vet han tapte valget i 2020, og at han faktisk uttrykte bekymringer for dette før valgdagen.

– Han var bekymret for at han skulle tapte før valget, og det vet jeg fordi han sa det direkte til meg, sa Christie til programleder George Stephanopoulos.

– Så han vet at han ikke vant, men egoet hans vil ikke tillate ham å tro at han er den eneste personen i Amerika utenfor delstaten Delaware som noen gang har tapt for Joe Biden.

Trump-leiren raser: – Trenger profesjonell hjelp

Christies uttalelse falt ikke i god jord hos Trump-leiren som kontrer med at Christie trenger profesjonell hjelp.

– Chris Christie bor i et evig fantasiland hvor han tror han kan bli president, sier en talsperson for Trump til Newsweek.

– Alt som kommer ut av munnen hans er en løgn pakket inn i usammenhengende psykotisk raseri, og han trenger å få litt profesjonell hjelp.