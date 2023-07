– Det var kanskje ikke annet å forvente, men dumt at det ble stjålet så fort og at ikke så mange fikk sett det, skriver gatekunstneren Töddel, som står bak verket, i en epost til VG.

Se video:Her stjeler Moxnes solbrillene:

Onsdag kveld ble gatekunstverket «Eit samfunn av dei heilage/fallen angel» satt opp på et gatekunsthjørne i Bergen, skriver Nettavisen. Bildet viser en Bjørnar Moxnes med buksene nede, ikledd solbriller og englevinger. Han henger over en sovende Josef Stalin og en pose med teksten «Boss», og er ledsaget av ordene «Mort au Roi».

NTB har vært i kontakt med pressesekretær i Rødt Maren Njøs Kurdøl, som sier at partiet ikke har noen kommentar til saken.

Töddel sier at bildet skal være en kunstnerisk kommentar til hendelsen der Moxnes tar med seg et par solbriller av merket Hugo Boss ut av en butikk på Gardermoen, en hendelse han mener ble ivrig dekket av pressen.

Leder Bridget Penny i Rødt Hordaland uttalte til VG onsdag at hun synes at gatekunsten er interessant, men at budskapet til kunstneren ikke stemmer overens med virkeligheten.

– Jeg liker at kunst brukes til å kommentere aktuelle og politiske saker, men jeg er usikker på hvor reell tolkningen er. Det er brutalt, og jeg syns han tar litt hardt i, sa hun.

Hun mener gatekunsten av Rødt-lederen kommer for tidlig, fordi Moxnes fortsatt er sykmeldt.

– Det kan også være en kommentar til lynsjestemningen som har vært i mediene. Du får litt følelsen av det, siden han er avkledd og henger der.

Verket ble utstilt på den samme veggen som gatekunstneren AFK i 2018 brukte til et bilde av Frp-leder Sylvi Listhaug.