Utenriksminister Don Pramudwinai sier onsdag at han møtte fengslede Suu Kyi søndag.

– Det var et møte, hun er ved god helse og det var et godt møte, sier han til journalister i den indonesiske hovedstaden Jakarta.

– Hun oppmuntrer til dialog. Selvfølgelig prøver vi å finne en løsning med Myanmar, fortsetter han.

78 år gamle Suu Kyi har blitt dømt til mer enn 30 års fengsel i Myanmar for en rekke lovbrudd knyttet til angivelig oppvigleri, valgfusk og korrupsjon. Fredsprisvinneren ble pågrepet av militærjuntaen under kuppet mot hennes lovlig valgte regjering i februar 2021.

Internasjonalt press

Uttalelsen fra Don kom på sidelinjen av et møte med utenriksministrene i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean. Den thailandske ministeren vakte oppsikt da han nylig inviterte Asean-kollegene til et møte med mål om å gjenoppta kontakten med militærjuntaen i Myanmar.

Organisasjonen har vært under internasjonalt press for å gjøre mer for å takle krisen i Myanmar. Landet styres i dag av militærjuntaen som kastet Suu Kyis regjering i kuppet i 2021.

En rekke vestlige regjeringer, deriblant USA, har innført sanksjoner mot Myanmars militærjunta og krevd at Suu Kyi og andre politiske fanger umiddelbart løslates.

Fempunktsplan

Generalene i Myanmar var utestengt fra Asean-møtet i Jakarta som følge av at de stort sett har ignorert organisasjonens foreslåtte fempunktsplan for fred. Generalene svarte på utestengelsen med å anklage Asean for brudd på blokkens grunnprinsipper om ikke-intervensjon i hverandres innenrikssaker.

Don fortalte journalister tirsdag at hans regjering ønsket å se «alle Asean-medlemmer» tilbake i blokken, uten å utdype det ytterligere.

Indonesias utenriksminister Retno Marsudi har sagt at Asean vil fortsette å fokusere på fempunktsplanen. Han har antydet at Myanmars generaler ikke vil bli invitert tilbake til blokkens ministermøter før de viser at de i det vesentlige følger fredsplanen.