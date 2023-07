Norsk professor tror Suu Kyi-nyhet kan være del av et politisk spill

Thailands utenriksminister sier han har møtt Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi, men norsk professor tror ikke på noen oppmykning fra juntaens side.

– Jeg oppfatter dette som et politisk taktisk samarbeid mellom Thailands utgående utenriksminister Don Pramudwinai og militærjuntaen i Myanmar, skriver Kristian Stokke til NTB.

Han er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og tror det er mer mellom linjene enn det som blir fortalt.

– Det er ingen grunn til å tro at dette er et uttrykk for noen form for oppmykning eller uttrykk for vilje til dialog og kompromiss fra juntaens side overfor demokratibevegelsen, sier han.

Hevder Suu Kyi er i god form

Thailands utenriksminister hevdet onsdag han møtte fengslede Suu Kyi i Myanmar på søndag, som den første utenlandske representanten siden kuppet i 2021.

Enkelte har sådd tvil om møtet faktisk har skjedd, og det er ennå ikke bekreftet fra andre kilder.

– Det var et møte, hun er ved god helse og det var et godt møte, sa Don til journalister i den indonesiske hovedstaden Jakarta.

78 år gamle Suu Kyi har blitt dømt til mer enn 30 års fengsel i Myanmar for en rekke lovbrudd knyttet til angivelig oppvigleri, valgfusk og korrupsjon. Fredsprisvinneren ble pågrepet av militærjuntaen under kuppet mot hennes lovlig valgte regjering i februar 2021.

– Hun oppmuntrer til dialog. Selvfølgelig prøver vi å finne en løsning med Myanmar, svarte Don på spørsmål om hva han angivelig snakket med Suu Kyi om under møtet.

Internasjonalt press

Thailands uttalelser om Suu Kyi-møtet kom på sidelinjen av et møte med utenriksministrene i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean. Den thailandske ministeren vakte oppsikt da han nylig inviterte Asean-kollegene til et møte med mål om å gjenoppta kontakten med militærjuntaen i Myanmar.

Asean har vært under internasjonal press for å gjøre mer for å takle krisen i Myanmar. Landet styres i dag av militærjuntaen som kastet Suu Kyis regjering i kuppet i 2021.

En rekke vestlige regjeringer, deriblant USA, har innført sanksjoner mot Myanmars militærjunta og krevd at Suu Kyi og andre politiske fanger umiddelbart løslates.

Politisk motiv

Stokke mener siktemålet med det påståtte Suu Kyi-møtet trolig er å forsterke motsetningene mellom Asean-land som er åpne for pragmatisk samarbeid med militærjuntaen, og de som ikke er det.

Thailand, Kambodsja og Laos har vært mer åpne for å samarbeide med militærjuntaen, mens Indonesia, Malaysia og Singapore har ønsket å opprettholde press mot Myanmar og fortsatt ekskludere juntaen fra Asean-møter.

– Det kan også være et parallelt mål om å skape forvirring og eventuelle motsetninger innenfor Myanmar, sier professoren, som understreker at militærjuntaen har brukt denne typen strategi flere ganger tidligere.

Fempunktsplanen

Myanmars rolle i Asean blir trolig tema under utenriksministermøtet i Jakarta denne uka.

Generalene i Myanmar er utestengt fra Asean-møtet som følge av at de stort sett har ignorert organisasjonens foreslåtte fempunktsplan for fred. Generalene svarte på utestengelsen med å anklage Asean for brudd på blokkens grunnprinsipper om ikke-intervensjon i hverandres innenrikssaker.

Don fortalte journalister onsdag at hans regjering ønsket å se «alle Asean-medlemmer» tilbake i blokken, uten å utdype det ytterligere.

Indonesias utenriksminister Retno Marsudi har sagt at Asean fortsatt vil holde fast på fempunktsplanen. Hun har antydet at Myanmars generaler ikke vil bli invitert tilbake til blokkens ministermøter før de viser at de i det vesentlige følger fredsplanen.