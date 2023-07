Utbyggingen av solenergi går for sakte, mener SV.

– Selskapet skal leie takarealer av privatpersoner, borettslag og næringsliv for å legge solceller, sier Lars Haltbrekken (SV) til NRK.

Energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Marianne Sivertsen Næss, er uenig i at et statlig selskap er den beste løsningen.

SVs Lars Haltbrekken mener den norske staten må opprette et solenergiselskap. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Vi skal få opp produksjonen av fornybar kraft, men jeg tror ikke at et statlig solselskap er svaret. Vi har allerede Statkraft og et mangfold av kommunale og fylkeskommunale kraftselskap, sier Næss.

I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV, er partiene enige om å øke satsingen på solkraft til 8 terawatt-timer innen 2030.