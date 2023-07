«Nå synes jeg dette begynner å gå litt langt»

Slik åpner Rødt-profil Mimir Kristjánsson et ferskt Facebook-innlegg tirsdag ettermiddag. I innlegget kommer han med kritikk mot hetsen av partileder Bjørnar Moxnes etter at sistnevnte har vært på alles lepper siden nyheten om solbrille-tyveriet sprakk i helgen. Nye detaljer har gjort at Moxnes måtte endre forklaring flere ganger gjennom helgen.

Saken har så langt kulminert i at VG tirsdag publiserte overvåkningsvideoen fra tyveriet. Det skjedde under ett døgn etter at Moxnes ble sykemeldt.

Se video: Overvåkningsvideo viser Moxnes-tyveriet

«Voksne folk sitter og nistirrer»

Kristjansson er tydelig på at Moxnes har gjort noe galt og at han må straffes for det. Moxnes vedtok fredag et forelegg fra politiet på tyveriet. Kristjansson er også tydelig på at både Moxnes og partiet må tåle kritiske spørsmål, men:

«Nå er vi kommet dit at hundretusener av voksne folk sitter og nistirrer på en overvåkningsvideo for så å lansere hobbypsykologiske teorier om hva som går gjennom hodet på et menneske de overhodet ikke kjenner», skriver Rødt-profilen.

Smertefull å se på

Til VG sier Kristjánsson at videoen er smertefull å se på.

– Det er smertefullt for hele partiet, og smertefullt for Bjørnar. Han har gjort noe galt, og videoen forsterker det inntrykket, sier han til VG. Han er åpen på at partilederens håndtering har stått til stryk, men sier han fortsatt har tillit til Moxnes.

«Mye av det som nå skrives i sosiale medier om Moxnes er direkte nedrig», tordner Kristjánsson i Facebook-innlegget. Han mener det ikke er «det spor rart» at Moxnes har blitt sykemeldt av belastningen, men sukker:

«Også dette er blitt møtt med en vegg av hån».

Han anmoder sine nesten 5000 venner på facebook om «å huske at Bjørnar Moxnes bare er et menneske».