Det skriver Marhaug selv på Facebook.

– Alle kan gjøre feil, også partiledere. Bør det få politiske konsekvenser, spør stortingsrepresentanten og fortsetter:

Sofie Marhaug (Rødt) under Stortingets spørretime i Stortinget i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg mener ikke det. Ikke fordi det var greit å ta de brillene. Det var det helt åpenbart ikke. En så meningsløs og idiotisk handling er det ingen vits å forsvare. Den er bare dum.

Det var NRK som først omtalte uttalelsen til Marhaug.

Fredag ble det kjent at Moxnes fikk et forenklet forelegg på 3000 kroner for å ha stjålet et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten og er jo veldig flaut, sa Moxnes til Romerikes Blad.

Også Mimir Kristjansson skrev et Facebook-innlegg om tyveriet. Han kaller hendelsen en av de mest bisarre politiske skandalene de siste årene, og sier tyveriet er både flaut og utrolig dumt.

– Det er også ulovlig. Heldigvis har han blitt oppdaget og fått sin straff slik som alle andre. Den boten må han selvfølgelig også betale som alle andre. Det skulle bare mangle, skriver han videre.

Kristjansson har likevel tillit til partilederen.

– Alle kan gjøre feil, også alvorlige feil. Men denne saken er først og fremst mellom Bjørnar og politiet, ikke Bjørnar og partiet. Innsatsen han har gjort for Rødt i en årrekke forsvinner ikke på grunn av en times dumskap på Gardermoen, skriver han.