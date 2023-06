Joe Biden tabbet seg ut igjen – forvekslet Ukraina med Irak

Idet USAs president Joe Biden (80) forlot Det hvite hus i Washington på vei til Chicago onsdag, ble han spurt om hvordan han synes det går med Russlands president Vladimir Putin.

– Det er vanskelig å si, egentlig. Men han taper åpenbart krigen i Irak, svarer presidenten.

Se video fra Bidens tabbe-dag her:

Han fortsetter ressonnementet uten å rette feilen. Irak har ikke vært i krig siden daværende president Barack Obama offisielt erklærte USAs krig mot landet, etter invasjonen i 2003, for offisielt over i 2010.

Også tidligere på dagen hadde Biden surret det litt til. Under en tale fra Det hvite hus tidligere, kom presidenten i skade for å lese en sluttmarkering fra teleprompteren: «End of quote» leste han høyt.

President Joe Biden er under konstant kritikk for å tabbe seg ut verbalt og fysisk, med jukselapper og pinlige fall.

Hendelsene onsdag er bensin på bålet til spekulasjonen om at 80-åringens mentale og fysiske helse er for svak til å kunne holde en ny presidentperiode.