Partier varsler nye spørsmål til Brenna

Partileder Sylvi Listhaug opplyser til NRK at Frp har med seg 17 nye spørsmål.

– De viktigste er svar på hvorfor det gikk så lang tid fra hun ble advart av Elgesem om å sjekke habiliteten til hun faktisk ble inhabil. Det andre er hvorfor hun ikke, i likhet med sin statssekretær, som hadde veldig lik bakgrunn som henne, fikk gjort en habilitetsvurdering av seg selv tidligere, sier hun.

På sin side opplyser Høyre at de ønsker å få svar på noen tilleggsspørsmål.

– Vi har fått gode svar og mye god informasjon. Men det utløser også noen tilleggsspørsmål som vi gjerne vil ha oppklart, sier komitémedlem Svein Harberg til kanalen.

NRK har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, som viser til at Brenna gjentatte ganger har varslet at hun fullt og helt vil samarbeide med Stortinget for å opplyse saken best mulig.