– Vi har en litt annen situasjon enn i 2018. Det er nå en mindre del av landet som er rammet, og det er større lokale variasjoner, men samtidig ser avlingene enkelte steder ut til å være enda dårligere enn i 2018. Tiltakene som vi iverksetter, haster det å få på plass. Det viktigste nå er å legge til rette for at det blir nok grovfôr til vinteren, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Hun møtte tirsdag bøndene i et regntungt Oslo for å diskutere tiltak som skal hjelpe dem i forbindelse med tørken som har rammet deler av Sør-Norge i sommer.

Blant tiltakene hun nå innfører, er at bøndene kan få arealtilskudd for korn selv om kornet høstes før det er modent for å brukes som fôr, eller hvis bøndene lar dyrene beite på kornarealene.

Reglene for å få utløst støtte for kornproduksjon avhenger normalt av at kornet er tørket. Det er blant annet dette Borch nå vil gi unntak for.