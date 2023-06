Ordføreren i Hjartdal foreslår kollega Hedda Foss Five som kulturminister

Foss Five er i dag ordfører i Skien.

– Det er trist at Trettebergstuen trekker seg, men det er slikt som skjer, og da er det viktig å være på ballen, sier Odden til Telemarksavisa.

Han sier at Foss Five har vist stor interesse for kulturfeltet, blant annet med Ibsen og ikke minst friluftsliv og folkehelse.

– Dette er overraskende, men samtidig veldig, veldig hyggelig, sier Skien-ordføreren selv til avisen.

Foss Five gir seg som ordfører i Skien til høsten.