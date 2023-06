– Det er godt kjent hvordan vi i Rogaland Ap vil styrke regjeringen. Hadia Tajik er en av partiets aller dyktigste politikere, og hun har dessuten vært kulturminister tidligere, sier leder Frode Fjeldsbø til TV 2.

Han tror Tajik vil være en styrke for regjeringslaget og tror svært mange i Ap vil være enige i dette.

– Det er verken jeg eller Rogaland Ap som setter sammen regjeringen, men jeg er overbevist om at Hadia kommer tilbake som statsråd, enten nå eller litt senere, sier Fjeldsbø.

– Skammer meg

Trettebergstuen varslet fredag at hun går av som statsråd fordi hun har brutt habilitetsreglene.

– Jeg er flau, jeg er lei meg, jeg skammer meg over å ha satt meg i denne situasjonen her, sier Trettebergstuen til NTB.

Se video: Trettebergstuen på gråten da hun måtte gå av

Annen vurdering av Brenna

Tidligere i uka ble det kjent at også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har brutt habilitetsreglene. Men Brenna kan bli sittende, mener statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det er vesentlig forskjell på de to sakene, både i sak og innhold. Trettebergstuen har vært klar over og uttrykt at hun er inhabil overfor personer som hun så har utnevnt – ikke bare én, men to ganger. Brennas sak er alvorlig, men den er helt opplyst og stiller seg i en annen kategori, sier Støre.

– Anette Trettebergstuen har vist manglende forståelse for hva det vil si å være øverste leder av et departement.