På siste dag før sommerferien og samme dag som Støre skulle holdt sin avsluttende pressekonferanse, fikk han i stedet en habilitetsbombe i fanget:

En gråtkvalt Trettebergstuen kunngjorde at hun trekker seg som kultur- og likestillingsminister på grunn av flere brudd på habilitetsreglene. Blant annet skal hun ha gitt styreverv til sitt barns fadder.

Se video: Trettebergstuen brast i gråt da hun gikk av

Det er en riktig avgjørelse, mener en tydelig presset Støre.

– Vi er enige om at feilene er svært alvorlige. Hun valgte å trekke seg som statsråd. Jeg mener det er riktig beslutning, sa Støre på en hasteinnkalt pressekonferanse halvannen time etter Trettebergstuens kunngjøring.

Der opplyste han at beslutningen ble tatt etter at han hadde hatt to lengre samtaler med Trettebergstuen denne uka, den siste torsdag.

Annen vurdering av Brenna

Tidligere i uka ble det kjent at også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har brutt habilitetsreglene. Men Brenna kan bli sittende, mener Støre.

– Det er vesentlig forskjell på de to sakene, både i sak og innhold. Trettebergstuen har vært klar over og uttrykt at hun er inhabil overfor personer som hun så har utnevnt – ikke bare én, men to ganger. Brennas sak er alvorlig, men den er helt opplyst og stiller seg i en annen kategori, sier Støre.

– Anette Trettebergstuen har vist manglende forståelse for hva det vil si å være øverste leder av et departement.

Hvordan det kan ha seg at to statsråder har brutt helt elementære habilitetsregler og blant annet gitt styreverv til folk de kjenner, var blant spørsmålene journalistene ville ha svar på.

– Statsrådenes ansvar

Støre mener at alle statsrådene er blitt gjort godt kjent med regelverket.

– Fra første dag vi var samlet i regjering på Statsministerens kontor (SMK) fikk regjeringen og hele politisk ledelse inngående informasjon om habilitetsreglene, sier han.

– Dette er den enkelte statsråds ansvar, slår han fast og viste fram håndboken som alle statsråder må forholde seg til.

På spørsmål fra NTB om det er noe Støre selv kunne gjort annerledes for at hans statsråder kunne forstått regelverket bedre, svarer han:

– Vi har hatt gjentakende runder i regjeringen og nesten ukentlige påminnelser om dette. Jeg vet også at regjeringsrådene og departementsrådene minner om disse reglene jevnlig.

– Svært uheldig

På spørsmål om han tror sakene vil ramme Arbeiderpartiet i den nær forestående valgkampen, svarer Støre slik:

– Dette er en klart veldig uheldig sak for regjeringen, for Anette Trettebergstuen, og jeg beklager veldig at vi er i den situasjonen. Men når den først kommer, så handler vi raskt, og det ble gjort med den konklusjonen hun trakk i dag, sier Støre.

Frp-leder Sylvi Listhaug krever på sin side svar på om Støre kjenner til flere habilitetssaker. Frp kommer til å be kontrollkomiteen på Stortinget granske regjeringens praksis når det gjelder habilitet, sier hun.

– Sakene reiser en rekke spørsmål som Stortinget må få svar på. Kontrollkomiteen er allerede i gang med undersøke habiliteten til kunnskapsministeren, og vi vil ta initiativ til at kontrollkomiteen utvider undersøkelsene sine til å gjelde praksisen generelt i regjeringen, sier Listhaug.

Kan bli kontrollsak

Leder for kontrollkomiteen, Høyres Peter Frølich, åpner for å åpne kontrollsak.

– Jeg mener kontrollkomiteen må vurdere å utvide våre undersøkelser. Statsministeren har ansvaret for å sørge for gode rutiner og opplæring, slik at feil som dette ikke skjer, sier han i en pressemelding.

Frølich mener at saken til Trettebergstuen er særlig alvorlig.

– Den avdekker manglende lojalitet til formålet bak habilitetsreglene. Når man ber sin egen statssekretær utnevne en nær venn, er det en aktiv omgåelse av reglene. Velgerne må ha tillit til at utnevnelser ikke skjer på bakgrunn av skjulte bånd og nære vennskap, sier Frølich.

Venstre ber på sin side kontrollkomiteen om å vurdere å be regjeringen om en oversikt over samtlige utnevnelser der statsrådenes habilitet har vært vurdert.