En åpenbart presset og gråtkvalt Trettebergstuen meddelte på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag formiddag at hun går av som statsråd. Hun hadde da redegjort for styreutnevnelsene av Bård Nylund og Renate Larsen og forslaget om Tina Stiegler som styremedlem. Alle tilknyttet Kulturdepartementets portefølje.

Dette har skjedd i strid med reglene om habilitet for regjeringsmedlemmer.

– Jeg er flau, jeg er lei meg, jeg skammer meg over å ha satt meg i denne situasjonen her, sa hun til NTB.

Se video: Trettebergstuen brast i gråt da hun skulle forklare seg

– Jeg beklager på det aller sterkeste. Jeg har brutt reglene. Dette er svært alvorlige brudd på habilitetsreglene, og jeg er utrolig lei meg for at dette går ut over andre, sa Trettebergstuen.

Bård Nylund er en nær venn av Trettebergstuen og er blant annet fadderen til barnet hennes. Trettebergstuen er fadder til Tina Stieglers barn. Selv om hun ikke definerte seg som en nær personlig venn med Renate Larsen, opplyste Trettebergstuen at de var med i en vennegjeng som møtes flere ganger i året og har jevnlig kontakt.

Går av

– Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensen av mine feil og går av, sa hun videre.

Tirsdag opplyste kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om at hun hadde brutt habilitetsreglene. Trettebergstuen fortalte at hun etter det sammen med ledelsen i Kultur- og likestillingsdepartementet hadde sett på hennes egne forslag og innspill til og utnevnelser til styrer og verv.

– Jeg har gjort flere svært alvorlige feil i håndteringen av min egen habilitet. Jeg har ikke vært bevisst nok på hvordan inhabilitet skal håndteres, og jeg har ikke vært klar over at når man er inhabil, så kan man heller ikke foreslå personer jeg er inhabil overfor til et verv uten samtidig å be om settestatsråd. Dette er ene og alene mitt ansvar, sier Trettebergstuen.

Klare brudd

I gjennomgangen ble det avdekket fem klare brudd på reglene om habilitet for regjeringsmedlemmer. I en oversikt fra departementet dreier det seg om:

* Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021.

* Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022

* Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styret til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

* Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

* Oppnevnelse av Renate Larsen som styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

– Verdens beste jobb

Trettebergstuen forklarte at hun etter gjennomgangen innså at hun ikke hadde andre valg enn å gå av som statsråd. Det var ikke med lett hjerte den profilerte politikeren trakk denne konklusjonen.

– Jeg har hatt verdens beste jobb nå i to år som kultur- og likestillingsminister. Jeg har nytt hver eneste dag, sa Trettebergstuen.

– Hvorfor har det gått galt, hvorfor har du ikke tenkt skikkelig over dette?

– Jeg skulle hatt ett godt svar på det. Hadde jeg hatt et godt svar på det, hadde jeg ikke vært her i dag. Men det er en serie av feil jeg har gjort, ubevisst og bevisst, i mangelfull kunnskap om habilitetsregelverket, og derfor tar jeg konsekvensen av det og går av, svarer Trettebergstuen til NTB.