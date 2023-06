Borch vil vurdere ulike tiltak for å hjelpe tørkerammede bønder

– Det er ingen tvil om at det er alvorlig i enkelte kommuner, sier Borch.

Hun møtte mandag faglagene i landbruket for å drøfte den prekære tørkesituasjonen.

Borch sier hun fortløpende vil vurdere tiltak fremover. Både Bondelaget og Småbrukarlaget har ifølge Borch kommet med konkrete forslag hun nå vil ta stilling til.

– Det er viktig for meg å ha tett dialog med næringen om hvordan vi skal følge opp saken på best mulig måte, sier hun.

Leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag sier innspillene til Borch er skissert i tråd med erfaringene fra tørkeåret 2018.

– For mange kornprodusenter kommer dette til å bli et dårlig år, men nå må vi unngå de langsiktige effektene tørken kan ha på husdyrproduksjonen. Hvis vi får altfor lite grovfôr i år, vil det kunne ha langsiktige konsekvenser over i neste år, sier Gimming.

Leder Tor Jacob Solberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag understreket at tørken også rammer korn-, frukt- og bærprodusenter.

– Det handler om bøndenes evne til å stå i en situasjon med presset likviditet. De trenger nå tydelige signaler om at det er vilje til å ta vare på norsk matproduksjon når det gjelder selvforsyning og at vi skal ha trygg mat i lang tid også fremover, sier Solberg.