Videoen er ifølge the Mirror tatt opp på en julefest for ansatte i Det konservative partiet på partikontoret i London 14. desember 2020. På videoen kan man blant annet se to personer som danser med hverandre ved et skilt der man blir bedt om å holde avstand.

De to skal ifølge avisen ha jobbet med kampanjen til Shaun Bailey, som var de konservatives kandidat til å bli ordfører i London i 2021.

Man kan også høre én av festdeltakerne si «Så lenge du ikke strømmer at vi, liksom, tøyer reglene».

Minst 24 personer skal ha deltatt på festen.

Politietterforskning etter bilde

I 2021 ble det offentliggjort et bilde fra festen, men søndagens publisering er første gang en video er offentliggjort.

Politiet iverksatte en etterforskning etter at bildet ble offentliggjort, men konkluderte med at bildet i seg selv ikke var nok til å kunne si hvorvidt det var begått et lovbrudd.

Shaun Bailey deltok selv på festen og beklaget den i forbindelse med offentliggjøringen av bildet.

Etter offentliggjøringen av videoen søndag, sier politiet at de har sett den og at de nå vurderer hva de skal gjøre.

Statsministeren trakk seg

Boris Johnson valgte i fjor sommer å trekke seg som statsminister etter at det hadde blitt avslørt at det var holdt en rekke fester i 10 Downing Street da England var under strenge coronarestriksjoner. Skandalen har blitt kjent som partygate.

Videoen som ble offentliggjort, søndag skal være den første videoen som er offentliggjort fra partygate-festene.

Statsråd unnskylder

Den konservative statsråden Michael Gove sier til Sky News at det ikke kan forsvares at festen ble holdt.

– Jeg vil unnskylde til alle. Når man ser på disse bildene tenker man at dette er mennesker som velger å bryte reglene som ble iverksatt for å beskytte oss alle, sier han.