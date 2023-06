Blinken i møte med Kinas utenriksminister

Etter å ha ankommet Beijing tidlig søndag morgen lokal tid, var det et møte med Kinas utenriksminister Qin Gang som sto først på programmet.

Ingen av de to utenriksministrene kom med noen uttalelser til pressen da samtalene ble innledet.

Blinken er den høyest rangerte representanten for president Joe Bidens administrasjon som så langt har vært i Kina. Forrige gang en amerikansk utenriksminister var i landet, var for fem år siden.

Nedadgående spiral

På en pressekonferanse før avreise fredag sa Blinken at USA ønsker å unngå at konkurransen med Kina utvikler seg til konflikt.

– Stedet du må starte da, er med å kommunisere, la han til.

En kilde i det amerikanske utenriksdepartementet fortalte at «våre kinesiske venner» ofte påpeker at det er viktig å unngå feilberegninger. Dette kan hindre at forholdet mellom USA og Kina beveger seg videre nedover i en «nedadgående spiral», sa den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået AP.

Besøket i Beijing fortsetter mandag, da Blinken skal ha nye samtaler med Qin. I tillegg skal han møte toppdiplomaten Wang Yi, og muligens president Xi Jinping.

Mange stridsspørsmål

Forholdet mellom USA og Kina har vært dårlig helt siden tidligere president Donald Trump gikk til handelskrig mot Kina.

Listen over stridsspørsmål og kilder til uenighet er lang: Økonomisk rivalisering, militær tilstedeværelse i havområdene utenfor Kina, Russlands krig mot Ukraina, Taiwans status, innskrenkingen av Hongkongs selvstendighet og anklager om kinesiske overgrep og menneskerettsbrudd mot uigurene i Xinjiang-provinsen – i tillegg til en rekke andre vanskelige saker.

Før avreise sa Blinken at det ikke var store forhåpninger om noe gjennombrudd. Besøket skulle egentlig ha funnet sted i februar, men ble utsatt etter at USA skjøt ned det som landet kalte en kinesisk spionballong i amerikansk luftrom. Kina hevdet det dreide seg om en værballong på avveie.