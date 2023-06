– Jeg har mange jødiske venner. De sier at Zelenskyj ikke er jøde. Han er en skam for det jødiske folket, sa Putin da han fredag talte under den årlige økonomikonferansen i St. Petersburg.

Zelenskyj har gjentatte ganger avvist russiske anklager om at han støtter ukrainske nynazister. Han har også fortalt at flere av bestefarens brødre ble drept i holocaust under annen verdenskrig.

I talen hevdet Putin også at Russland kunne ha ødelagt deler av Kyiv sentrum, men at det russiske militæret har latt være av ulike grunner, men uten at han nevnte hvilke.

Overrabbiner svarer Putin: Jeg tror at hele verden er stolt av ham

Det tok ikke lang tid før Putins tirade ble kommentert fra Israelsk hold. Ukrainas overrabbiner, Moshe Azman, svarer Kremls diktator slik:

– Jeg kan personlig si at jeg er stolt av president Zelenskyj, at han ikke stakk av, men gjør alt for å hjelpe ukrainske folk. Og ikke bare meg. Jeg tror at hele verden er stolt av ham, sier Azman, skriver Ukrainska Pravda.

Han tilføyde at det ikke er noen nynazister i Ukraina.

– Det er anstendige mennesker i Ukraina som forsvarer hjemlandet sitt, sa den israelske overrabbineren.

