Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) , helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la fredag fram regjeringens eldrereform, «Fellesskap og mestring – bu trygt hjemme».

Demenskoret fikk æren av å åpne pressekonferansen, som var lagt til den nyåpnede demenslandsbyen Dronning Ingrids hage på Tøyen i Oslo.

Støre lot seg begeistre av korsangen.

– Det gjør inntrykk. Alle har fenomenet demens tett på. Jeg har også hatt det, sa Støre.

Mener Norge er godt rustet

Han viste til at antallet over 80 år vil ha doblet seg i 2040. Norge har et godt utgangspunkt for å møte denne utviklingen, mener Støre.

– Vi har en sterk velferdsstat, dyktige fagfolk, gode mennesker og flotte steder som dette, sa Støre på pressekonferansen.

Et av punktene i regjeringens eldrereform, er et eldreboligprogram som legger til rette for at flere kan bo hjemme på tampen av livet.

Det skal bygges flere omsorgsboliger, trygghetsboliger og sykehjemsplasser og etableres en ny hjemmetjeneste med høyere grunnbemanning, som skal sikre få og faste medarbeidere for brukerne.

– Vi ønsker å ha en ambisjon om et aldersvennlig Norge, sa Støre.

Fire områder

Tilgangen på gode eldreboliger er ikke god nok i dag, ifølge helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Målet er en moderne og målrettet boligpolitikk for eldre, sa hun.

Regjeringens eldrereform har fire innsatsområder, oppsummerte Kjerkol:

* Levende lokalsamfunn

* Tilpasset botilbud

* Kompetente medarbeidere som sørger for god helsehjelp

* Trygghet for brukere og støtte til pårørende

– Det å skape et aldersvennlig samfunn handler om mye mer enn helse. Alle sektorer har et ansvar for å fremme det, sa Kjerkol.

– Rammet av utredningssyken

Verken Frp eller KrF lar seg overbevise.

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud er skuffet over at eldrereformen ikke inneholder noen mål om å bygge flere sykehjemsplasser.

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det må legges til rette for at eldre får muligheten til å bo hjemme så lenge de kan, men regjeringen underkjenner at nesten samtlige som får demens vil på et tidspunkt trenge sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Det vi trenger er en skikkelig eldrereform der staten har ansvaret for å finansiere både driften og utbygging av nye plasser, sier Hoksrud.

KrF-leder Olaug Bollestad mener på sin side at regjeringen er rammet av utredningssyken.

– Gi penger til frivilligheten som skaper aktivitet nå, ikke kast de bort på utredning. Vi vet hvor viktig aktivitet er for våre eldre. Her er det bare å gi gode rammer og vilkår til frivilligheten, og så skjer det, sier Bollestad.