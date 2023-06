Kontrollkomiteen i gang med granskningen av Mehls terror-redegjørelse

– Vi starter arbeidet umiddelbart. Vi skal nå sette oss grundig inn i både regjeringens redegjørelse og rapporten. Vi skal belyse hva som gikk galt, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H).

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) holdt onsdag en redegjørelse i Stortinget om evalueringsrapporten etter 25. juni-skytingen i fjor. I etterkant bestemte stortingsflertallet at saken skal behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dette arbeidet ledes av Frølich. Også justiskomiteen vil bli involvert.

Frølich varsler at det vil bli både åpne og konfidensielle høringer.

– Det blir naturlig å spørre ut både politiet, hemmelige tjenester og politisk ledelse. Detaljene og tidspunkt må komme senere, sier Høyre-toppen.

– Regjeringen har varslet at de allerede er i gang med opprydningen. Det er viktig at Stortinget holdes orientert om arbeidet. Komiteen vil fortløpende be om svar på våre spørsmål, legger han til.